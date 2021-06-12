Глава ЛНР прервал визит в Россию из-за нападения диверсантов на пост ополченцев

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник прервал визит в Россию в связи с гибелью пяти ополченцев в результате нападения украинской диверсионной группы. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

В ЛНР заявили о нападения диверсантов на пост милиции и гибели пяти ополченцев

Пасечник принимал участие в XIV Международном фестивале «Великое русское слово», который проходит в Крыму.

«В связи со сложившейся ситуацией, гибелью защитников республики, с целью проведения анализа и оценки обстановки я вынужден прервать поездку в братское государство и вернуться в столицу республики», — заявил глава ЛНР.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о нападении украинских диверсантов на наблюдательный пост ведомства в районе населенного пункта Голубовское, в результате которого погибли пять человек. В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назвали инцидент «вопиющим актом агрессии» и «зверским и подлым убийством защитников Донбасса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбассЛНР
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