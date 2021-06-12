Глава ЛНР прервал визит в Россию из-за нападения диверсантов на пост ополченцев

Пасечник принимал участие в XIV Международном фестивале «Великое русское слово», который проходит в Крыму.

«В связи со сложившейся ситуацией, гибелью защитников республики, с целью проведения анализа и оценки обстановки я вынужден прервать поездку в братское государство и вернуться в столицу республики», — заявил глава ЛНР.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о нападении украинских диверсантов на наблюдательный пост ведомства в районе населенного пункта Голубовское, в результате которого погибли пять человек. В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назвали инцидент «вопиющим актом агрессии» и «зверским и подлым убийством защитников Донбасса».

