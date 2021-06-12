Глава ЛНР прервал визит в Россию из-за нападения диверсантов на пост ополченцев
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник прервал визит в Россию в связи с гибелью пяти ополченцев в результате нападения украинской диверсионной группы. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
Пасечник принимал участие в XIV Международном фестивале «Великое русское слово», который проходит в Крыму.
«В связи со сложившейся ситуацией, гибелью защитников республики, с целью проведения анализа и оценки обстановки я вынужден прервать поездку в братское государство и вернуться в столицу республики», — заявил глава ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о нападении украинских диверсантов на наблюдательный пост ведомства в районе населенного пункта Голубовское, в результате которого погибли пять человек. В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назвали инцидент «вопиющим актом агрессии» и «зверским и подлым убийством защитников Донбасса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+12 505 / сут.
Умерли
126 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 188 / сут.
- Глава ЛНР прервал визит в Россию из-за нападения диверсантов на пост ополченцев
- В Гидрометцентре заявили о переносе старта купального сезона в Москве и Подмосковье
- Роскосмос принял технический проект комплекса с ракетами «Ангара» для пуска с Восточного
- Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»
- Путин прокомментировал сообщения о возможной продаже Ирану спутниковых систем
- Путин: Трамп - яркая личность
- Путин рассказал об отношении к заявлениям Байдена в его адрес
- США заявили о готовности к новым санкциям против России
- В «Нафтогазе» предрекли полномасштабную войну из-за «Северного потока-2»
- Псаки: Байден обсудит с Путиным все волнующие его вопросы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru