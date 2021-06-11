В ЛНР заявили о нападения диверсантов на пост милиции и гибели пяти ополченцев

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили в пятницу гибели пяти ополченцев в результате нападения украинской диверсионной группы.

Как заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, инцидент произошел на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское, на который напали диверсанты.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что президент Украины Владимир Зеленский за два года работы на этом посту стал совершенно несамостоятельным и утратил влияние на урегулирование конфликта вокруг Донбасса.

По его словам, в ЛНР не ожидают от Зеленского ничего хорошего и считают, что на улучшение ситуации на Донбассе могут повлиять только «внешний фактор и жесткая позиция России».

