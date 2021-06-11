Глава МИД ДНР осудила нападение на наблюдательный пост в ЛНР
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что убийство пяти военнослужащих Луганской народной республики (ЛНР) является "вопиющим актом агрессии". Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Никонорова назвала проникновение украинских диверсантов на территорию ЛНР "зверским и подлым убийством защитников Донбасса". Глава МИД напомнила, что 22 июля 2020 года были подписаны соглашения по усилению режима прекращения огня, в рамках которого деятельность диверсионно-разведывательных групп была запрещена.
По словам Никоноровой, "мирные" заявления официального Киева о перемирии звучат "особенно цинично". МИД призвал Украину соблюдать взятые на себя обязательства.
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