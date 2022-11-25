Глава Крыма назвал «бредом» заявление Киева об «убийстве» инструкторов из Ирана

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал «феерическим бредом» заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что на полуострове якобы убиты некие «иранские инструкторы». Свой комментарий руководитель республики опубликовал в Telegram.

«Трудно сказать, что это – запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима. И чем сильнее шатается стул, на котором этот режим сидит, тем фантастичнее будут эти сказки», - написал Аксёнов.

Ранее израильская газета The Jerusalem Post распространила информацию о том, что в Крыму якобы убиты 10 специалистов из Иранцев, «обучавших российских солдат». Позже глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью The Guardian об убийстве «иранских военных советников» в Крыму. По его версии, представители Исламской республики якобы обучали россиян управлению беспилотными летательными аппаратами иранского производства.

Москва отрицает факт поставок иранских дронов. В то же время, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в этом месяце заявил, что Тегеран направил Москве «ограниченное количество беспилотников» ещё до начала спецоперации на Украине.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», курьёзный случай произошёл с директором Центра анализа стратегий и технологий, членом Общественного совета при Минобороны РФ Русланом Пуховым. Он не понял, что уже находится в прямом эфире телеканала РБК и фактически подтвердил использование Россией иранских дронов, причём с использованием слова «ж*па».

