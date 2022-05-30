Уволенный глава харьковской СБУ потребовал от Зеленского извинений

Уволенный глава Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин потребовал извинений от президента Владимира Зеленского и опровержения утверждений о бездеятельности региональной СБУ. Как подчеркнул Дудин, эффективность деятельности личного состава доказывается высокими показателями и результатами работы службы.

Как подчеркнул уволенный, его можно наказать только за то, что 24 февраля он выдал людям оружие во время начала Россией спецоперации на территории Украины. Он утверждает, что тем самым удалось предотвратить оккупацию Харькова. Для проверки обоснованности других обвинений Дудин заявил о готовности пройти любые исследования с применением полиграфа – детектора лжи.

Сам Дудин назвал причиной своего увольнения интриги главы администрации Харьковской области Синегубова. Он также анонсировал публикацию разоблачительных видео в отношении последнего. В частности, экс-глава харьковской СБУ дал понять, что известная история с установкой пограничного столба на границе с РФ была постановкой.

