Глава ГУР Украины Буданов заявил, что у его отравленной жены все хорошо
29 ноября 202305:42
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у его супруги Марианны, которую ранее отравили, все хорошо, сообщает ресурс War Zone.
Буданов подтвердил, что жену госпитализировали. Ожидаются результаты обследования.
Ранее бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк заявил, что супругу Буданова отравили мышьяком и ртутью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru