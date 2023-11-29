Глава ГУР Украины Буданов заявил, что у его отравленной жены все хорошо

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у его супруги Марианны, которую ранее отравили, все хорошо, сообщает ресурс War Zone.

СМИ: Жену главы ГУР Буданова отравили

Буданов подтвердил, что жену госпитализировали. Ожидаются результаты обследования.

Ранее бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк заявил, что супругу Буданова отравили мышьяком и ртутью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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