СМИ: Жену главы ГУР Буданова отравили

Жену руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. Об этом сообщает украинское издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке.

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У Будановой якобы диагностировали отравление тяжелыми металлами. По данным СМИ, найденные в организме женщины вещества не применяются ни в быту, ни в военном деле.

«Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», – заявил источник.

Буданову госпитализировали, пишет Ura.ru. Она уже завершает курс лечения и будет находиться под наблюдением медиков.

Ранее стало известно, что агент ГУР пытался отравить 77 российских офицеров на праздновании годовщины выпуска авиаучилища в Армавире, напоминает RT.

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
ТЕГИ:ОтравлениеРазведкаУкраина

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