СМИ: Жену главы ГУР Буданова отравили
Жену руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. Об этом сообщает украинское издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке.
У Будановой якобы диагностировали отравление тяжелыми металлами. По данным СМИ, найденные в организме женщины вещества не применяются ни в быту, ни в военном деле.
«Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», – заявил источник.
Буданову госпитализировали, пишет Ura.ru. Она уже завершает курс лечения и будет находиться под наблюдением медиков.
Ранее стало известно, что агент ГУР пытался отравить 77 российских офицеров на праздновании годовщины выпуска авиаучилища в Армавире, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru