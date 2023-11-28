СМИ: Жену главы ГУР Буданова отравили

У Будановой якобы диагностировали отравление тяжелыми металлами. По данным СМИ, найденные в организме женщины вещества не применяются ни в быту, ни в военном деле.

«Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», – заявил источник.

Буданову госпитализировали, пишет Ura.ru. Она уже завершает курс лечения и будет находиться под наблюдением медиков.

Ранее стало известно, что агент ГУР пытался отравить 77 российских офицеров на праздновании годовщины выпуска авиаучилища в Армавире, напоминает RT.

