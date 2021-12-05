Глава ДНР заявил о реальности перспективы возобновления боевых действий со стороны Киева

Киев может возобновить полномасштабные боевых действия – эта перспектива реальна, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Что касается возобновления полномасштабных боевых действий, перспектива реальная. Мы постоянно слышим об этом из заявлений Украины и ее западных партнеров. То количество личного состава и техники, стянутых в зону конфликта, говорит, что Украина готова (к возобновлению боевых действий. — Ред.)», — цитируют «Известия» слова Пушилина во время его встречи с общественниками и журналистами Москвы.

Он отметил, что подразделения ДНР «находятся в тонусе и готовы отразить агрессию».

Также по словам Пушилина, в вопросе обмена удерживаемыми лицами он не видит сдвигов в отношениях с Киевом. Глава ДНР считает, что Украина блокирует процесс.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны в эфире телеканала «1+1» выступил с заявлением о том, что украинская армия может взять Донецк и Луганск, однако Киев не хочет жертв. .

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