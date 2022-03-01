Глава ДНР оценил темпы проведения военной операции на Украине

«Темпы с учетом всех тех составляющих достаточно высокие и мы идем где-то даже с опережением графика», — рассказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Глава ДНР отметил, что в планах военных «были немножко другие, скажем так, даты»: участвующие в военной операции знали о серьезных укреплениях украинских силовиков.

«Взломать эту оборону было непросто, но наши ребята справились», - добавил Пушилин.

