Глава ДНР оценил темпы проведения военной операции на Украине
Темпы проведения спецоперации на Украине силами Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик идут с опережением графика. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Темпы с учетом всех тех составляющих достаточно высокие и мы идем где-то даже с опережением графика», — рассказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Глава ДНР отметил, что в планах военных «были немножко другие, скажем так, даты»: участвующие в военной операции знали о серьезных укреплениях украинских силовиков.
«Взломать эту оборону было непросто, но наши ребята справились», - добавил Пушилин.
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