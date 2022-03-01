Глава ДНР оценил темпы проведения военной операции на Украине

Темпы проведения спецоперации на Украине силами Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик идут с опережением графика. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: Задача на сегодня - взять в кольцо Мариуполь

«Темпы с учетом всех тех составляющих достаточно высокие и мы идем где-то даже с опережением графика», — рассказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Глава ДНР отметил, что в планах военных «были немножко другие, скажем так, даты»: участвующие в военной операции знали о серьезных укреплениях украинских силовиков.

«Взломать эту оборону было непросто, но наши ребята справились», - добавил Пушилин.

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ТЕГИ:УкраинаДНРДенис Пушилин
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