ГЭС в Новой Каховке работает, несмотря на ракетный удар ВСУ
Украинские военные нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, находящейся на территории Херсонской области, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в результате удара есть пострадавшие.
При этом глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что ГЭС продолжает работу.
«ГЭС как работала, так и работает. Никаких серьезных повреждений ей нанесено не было», - цитирует Леонтьева ТАСС.
Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению этого региона в состав России планируется провести осенью.
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