ГЭС в Новой Каховке работает, несмотря на ракетный удар ВСУ

Украинские военные нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, находящейся на территории Херсонской области, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате удара есть пострадавшие.

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При этом глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что ГЭС продолжает работу.

«ГЭС как работала, так и работает. Никаких серьезных повреждений ей нанесено не было», - цитирует Леонтьева ТАСС.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению этого региона в состав России планируется провести осенью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыГЭСУкраина
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