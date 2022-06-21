Власти Херсонской области сообщили, когда состоится референдум
Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, мероприятие запланировано на осень. Более конкретные сроки пока не определены. Отмечается, что в настоящее время идут организационные вопросы. «Мы идем по пути Крыма», — подчеркнул Стремоусов.
Ранее политолог Сергей Марков допускал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что референдумы по присоединению к России Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, могут пройти после окончания военной операции, где-то к концу лета.
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