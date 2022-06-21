Власти Херсонской области сообщили, когда состоится референдум

Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Не оставим на растерзанье»: Цеков объяснил планы по референдуму в Херсоне и Запорожье

По его словам, мероприятие запланировано на осень. Более конкретные сроки пока не определены. Отмечается, что в настоящее время идут организационные вопросы. «Мы идем по пути Крыма», — подчеркнул Стремоусов.

Ранее политолог Сергей Марков допускал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что референдумы по присоединению к России Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, могут пройти после окончания военной операции, где-то к концу лета.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РеферендумРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры