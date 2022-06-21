Власти Херсонской области сообщили, когда состоится референдум

По его словам, мероприятие запланировано на осень. Более конкретные сроки пока не определены. Отмечается, что в настоящее время идут организационные вопросы. «Мы идем по пути Крыма», — подчеркнул Стремоусов.

Ранее политолог Сергей Марков допускал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что референдумы по присоединению к России Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, могут пройти после окончания военной операции, где-то к концу лета.

