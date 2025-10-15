Рютте допустил, что НАТО объявит о новых военных поставках Украине
Страны НАТО могут объявить о новых поставках помощи Украине по итогам заседания глав минобороны государств блока. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
По его словам, ожидается обсуждение запущенной в августе инициативы по закупке летального и нелетального оружия из США Европой для помощи Киеву.
«Мы уже имеем обязательства на 2 миллиарда евро, ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО», - подчеркнул Рютте.
Ранее генсек НАТО заявил, что Украина стала первой линией обороны Североатлантического альянса, пишет 360.ru.
