Рютте допустил, что НАТО объявит о новых военных поставках Украине

Страны НАТО могут объявить о новых поставках помощи Украине по итогам заседания глав минобороны государств блока. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

По его словам, ожидается обсуждение запущенной в августе инициативы по закупке летального и нелетального оружия из США Европой для помощи Киеву.

«Мы уже имеем обязательства на 2 миллиарда евро, ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО», - подчеркнул Рютте.

Ранее генсек НАТО заявил, что Украина стала первой линией обороны Североатлантического альянса, пишет 360.ru.

