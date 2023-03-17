Германия не получала от Польши запросов на разрешение поставок самолетов
Германия не получала никаких запросов от Польши и Словакии на согласование экспорта истребителей, которые ранее числились в списках вооружения ФРГ. Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге.
Он подчеркнул, что в связи с отсутствием запросов не может оценить информацию о поставках Украине со стороны Польши и Словакии. При этом в Германии позицию по данному вопросу не поменяли, страна не будет поставлять Киеве боевые самолеты.
Накануне правительство Словакии одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Варшава передаст Украине первые четыре МиГ-29. Поставка Польшей и Словакией истребителей Киеву не сможет повлиять на исход спецоперации на Украине, однако будет доставлять дополнительные беды самим украинцам. Такое заявление на этом фоне уже сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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