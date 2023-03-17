Германия не получала от Польши запросов на разрешение поставок самолетов

Германия не получала никаких запросов от Польши и Словакии на согласование экспорта истребителей, которые ранее числились в списках вооружения ФРГ. Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге.

Он подчеркнул, что в связи с отсутствием запросов не может оценить информацию о поставках Украине со стороны Польши и Словакии. При этом в Германии позицию по данному вопросу не поменяли, страна не будет поставлять Киеве боевые самолеты.