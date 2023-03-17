Германия не получала от Польши запросов на разрешение поставок самолетов

Германия не получала никаких запросов от Польши и Словакии на согласование экспорта истребителей, которые ранее числились в списках вооружения ФРГ. Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге.

Он подчеркнул, что в связи с отсутствием запросов не может оценить информацию о поставках Украине со стороны Польши и Словакии. При этом в Германии позицию по данному вопросу не поменяли, страна не будет поставлять Киеве боевые самолеты.

На Украине заявили, что польские МиГ-29 не помогут на фронте

Накануне правительство Словакии одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Варшава передаст Украине первые четыре МиГ-29. Поставка Польшей и Словакией истребителей Киеву не сможет повлиять на исход спецоперации на Украине, однако будет доставлять дополнительные беды самим украинцам. Такое заявление на этом фоне уже сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:ПольшаГерманияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры