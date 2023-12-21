Герасимов: ВСУ в ходе контрнаступления планировали выйти к Крыму
Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время контрнаступления планировали блокировать Мелитополь, продолжив наступать к Мариуполю, Азовскому морю и границе с Крымом. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Он отметил, что украинская армия планировала к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь. По словам Герасимова, для этого к началу июня ВСУ сосредоточили на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, свыше 230 танков и более тысячи боевых бронированных машин. Он добавил, что позже группировка была увеличена до 80 батальонов.
Герасимов подчеркнул, что в целях срыва планов Украины российские войска провели масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, а также оборонительных рубежей и позиций.
Ранее, 19 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские силы потеряли 159 тысяч военных с начала контрнаступления, которое началось 4 июня. Также за это время ВСУ потеряли 121 самолет и 766 танков, передает «Радиоточка НСН».
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