Он отметил, что украинская армия планировала к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь. По словам Герасимова, для этого к началу июня ВСУ сосредоточили на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, свыше 230 танков и более тысячи боевых бронированных машин. Он добавил, что позже группировка была увеличена до 80 батальонов.

Герасимов подчеркнул, что в целях срыва планов Украины российские войска провели масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, а также оборонительных рубежей и позиций.

Ранее, 19 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские силы потеряли 159 тысяч военных с начала контрнаступления, которое началось 4 июня. Также за это время ВСУ потеряли 121 самолет и 766 танков, передает «Радиоточка НСН».

