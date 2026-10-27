Омбудсмен Володарский предупредил о последствиях «чистки» частных вузов
Закрытия однажды уже ударили не только по сомнительным заведениям, заявил в пресс-центре НСН Амет Володарский.
Наведение порядка в сфере высшего образования однажды уже затронуло хорошие организации, которые пострадали даже больше, чем «фейковые», рассказал в пресс-центре НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в последние годы в России появился пласт частных высших учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Она призвала приостановить их лицензирование и навести порядок в сфере высшего образования в ходе своего выступления в верхней палате парламента. Володарский призвал быть аккуратнее в этом вопросе.
«Мы знаем, что, когда лес рубят, щепки летят, но их было очень много. У нас был период, когда закрывались “фейковые” вузы, филиалы — будки по продаже дипломов. Но страдали и хорошие заведения. Около 1500 вузов с 2010 по 2020 год были закрыты, включая кафедры и новые направления. Такая чистка привела к тому, что сомнительных вузов стало меньше, но многие образовательные организации имели собственные здания, хорошую материально-техническую базу, но не смогли оправиться. А “фейковые” вузы переждали волну, поменяли регистрацию и продолжили работу. У нас около 480 государственных вузов и почти 270-300 частных. Их процент с каждым годом растет», — подчеркнул он.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин в пресс-центре НСН объяснил, что не так с частными вузами.
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