Наведение порядка в сфере высшего образования однажды уже затронуло хорошие организации, которые пострадали даже больше, чем «фейковые», рассказал в пресс-центре НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в последние годы в России появился пласт частных высших учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Она призвала приостановить их лицензирование и навести порядок в сфере высшего образования в ходе своего выступления в верхней палате парламента. Володарский призвал быть аккуратнее в этом вопросе.