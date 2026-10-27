Сегодня многие заведения могут раздавать дипломы без контроля, а в некоторых все решает один человек, рассказал в пресс-центре НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в последние годы в России появился пласт частных высших учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Она призвала приостановить их лицензирование и навести порядок в сфере высшего образования в ходе своего выступления в верхней палате парламента. Володарский подчеркнул, что лицензия еще не гарантирует хорошую работу.