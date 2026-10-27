Омбудсмен назвал главную проблему частных вузов России
Образовательные организации делятся на три категории, и у каждой свои особенности, заявил в пресс-центре НСН Амет Володарский.
Сегодня многие заведения могут раздавать дипломы без контроля, а в некоторых все решает один человек, рассказал в пресс-центре НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в последние годы в России появился пласт частных высших учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Она призвала приостановить их лицензирование и навести порядок в сфере высшего образования в ходе своего выступления в верхней палате парламента. Володарский подчеркнул, что лицензия еще не гарантирует хорошую работу.
«Я бы разделил частные вузы на три категории. Первая — те, кто находятся под контролем, несмотря на мораторий на проверки. У них есть и государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности, и госаккредитация. То есть вуз соответствует стандартам и требованиям, заявленным на соответствующих программах. Второй тип — есть лицензия, но нет аккредитации. Это значит, что они сейчас находятся в ситуации полной свободы. Невозможно проконтролировать ни содержание, ни процесс выдачи дипломов. Они могут выдавать их без всяких ограничений, а потом люди с ними выходят на рынок труда. У них необходимо провести инвентаризацию и навести порядок с документооборотом. Это будет более прозрачная работа. Есть еще одна категория, у которых даже нет лицензии. Любой человек может организовать некоммерческую организацию и назвать ее “Суперуниверситет величайших академических технологий”, поставить себя ректором и не подаваться на лицензирование. Никто это не запрещает», — отметил он.
Омбудсмен добавил, что ряд заведений зависят от одного человека.
«По новому закону может быть только один учредитель у таких организаций. Физическое лицо и ректор, и учредитель. От него зависит судьба и сотрудников, и студентов, и образовательных программ. Это такой князек. Наше предложение — прежде, чем дать разрешение. Подать концепцию развития, она должна пройти через комиссию. Документы об образовании, принести справку об отсутствии судимости и пройти обследование у психолога. Нужно создать разрешительный механизм», — подчеркнул он.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин в пресс-центре НСН раскрыл, как оценивать качество образования в вузах.
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