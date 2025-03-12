Герасимов: На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область
На отдельных участках границы российские военные вышли в Сумскую область, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.
Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что в операции с проходом по трубе в Судже участвовали более 600 военных. По словам начальника Генштаба, особенно отличились «Ахмат», «Ветераны», 11-я бригада и 30-й полк.
Российский лидер, в свою очередь, рассказал, что каждый день связывается с российскими бойцами, воюющими в Курской области.
Ранее Герасимов заявил, что российские военные освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории Курской области, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru