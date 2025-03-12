Герасимов заявил, что ВС РФ освободили 86% территории Курской области

Российские войска освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории Курской области, доложил президенту России Владимиру Путину начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

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Киев хотел создать в Курской области стратегический плацдарм и оттянуть сюда российские силы с Донбасса, но эти планы провалились.

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
ТЕГИ:Владимир ПутинСпецоперацияГенштаб ВС РФКурская Область

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