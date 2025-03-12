Герасимов заявил, что ВС РФ освободили 86% территории Курской области
12 марта 202521:52
Российские войска освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории Курской области, доложил президенту России Владимиру Путину начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.
Новость дополняется.
Киев хотел создать в Курской области стратегический плацдарм и оттянуть сюда российские силы с Донбасса, но эти планы провалились.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru