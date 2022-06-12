Генштаб ВСУ выясняет обстоятельства стрельбы, устроенной пьяным сотрудником в Киеве
Служебное расследование начато в отношении одного из управлений Генштаба ВСУ, который в состоянии алкогольного опьянения устроил в спальном районе Киева стрельбу. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в запрещенной в России интернет-сети Facebook, признанной экстремистской.
«По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины — руководитель одного из управлений — совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения», — отметил глава украинского ведомства.
Резников пообещал соответствующую реакцию на стрельбу пьяного человека в погонах, пишет Газета.ru. Также он заявил, что на время расследования военного чиновника отстранили от исполнения обязанностей.
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