Генштаб ВСУ выясняет обстоятельства стрельбы, устроенной пьяным сотрудником в Киеве

«По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины — руководитель одного из управлений — совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения», — отметил глава украинского ведомства.

Резников пообещал соответствующую реакцию на стрельбу пьяного человека в погонах, пишет Газета.ru. Также он заявил, что на время расследования военного чиновника отстранили от исполнения обязанностей.

