Генштаб ВСУ опроверг сообщения о начале контрнаступления
Генеральный штаб украинской армии опроверг сообщения американских СМИ о начале контрнаступления, пишет Reuters.
«У нас нет такой информации. И мы не комментируем анонимные источники», - сказали агентству в украинском генштабе.
О начале контрнаступления писала газета Washington Post. Об этом же заявлял телеканал ABC News, ссылаясь на близкого к президенту Владимиру Зеленскому чиновника.
По данным CNN, украинские войска в начале контрнаступления понесли серьезные потери и лишились значительного количества бронетехники. Телеканал сообщил, что ВСУ столкнулись с сильным сопротивлением, которого не ожидали в Киеве, передает «Радиоточка НСН».
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