Генштаб ВСУ назвал дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией

В Генштабе заявили, что образ Сырского как «советского и российского человека» не соответствует действительности. Там полагают, что Россия намеренно распространяет подобную информацию для снижения доверия к главкому.

В сообщении говорится, что Сырский долгое время был частью команды бывшего главкома Валерия Залужного.

Ранее стало известно, что мать Сырского тяжело переживает его назначение главкомом ВСУ. По данным СМИ, женщина находится в подавленном состоянии.

Сырский родился во Владимирской области. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, напоминает «Радиоточка НСН».

