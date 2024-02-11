Генштаб ВСУ назвал дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призвал расценивать как дезинформацию сообщения о связи нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского с Россией, говорится в официальном обращении органа военного управления.
В Генштабе заявили, что образ Сырского как «советского и российского человека» не соответствует действительности. Там полагают, что Россия намеренно распространяет подобную информацию для снижения доверия к главкому.
В сообщении говорится, что Сырский долгое время был частью команды бывшего главкома Валерия Залужного.
Ранее стало известно, что мать Сырского тяжело переживает его назначение главкомом ВСУ. По данным СМИ, женщина находится в подавленном состоянии.
Сырский родился во Владимирской области. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, напоминает «Радиоточка НСН».
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