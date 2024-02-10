ВС РФ нанесли под Харьковом удар по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского

По его словам, ВС РФ нанесли удар по нефтебазе ВСУ в Харькове. Лебедев отметил, что там хранилось топливо для украинской военной техники.

Он добавил, что под удар попало одно из соседних строений, где располагались приезжающие за топливом украинские военные, в том числе и из нацбатальонов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в пятницу украинские войска выпустили более десяти снарядов по региону, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

