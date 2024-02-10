ВС РФ нанесли под Харьковом удар по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского

В пятницу вечером российские силы нанесли в Харьковской области удар по кафе, где шло застолье украинских офицеров в честь назначения Александра Сырского новым главкомом, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

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По его словам, ВС РФ нанесли удар по нефтебазе ВСУ в Харькове. Лебедев отметил, что там хранилось топливо для украинской военной техники.

Он добавил, что под удар попало одно из соседних строений, где располагались приезжающие за топливом украинские военные, в том числе и из нацбатальонов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в пятницу украинские войска выпустили более десяти снарядов по региону, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Российская АрмияВСУУкраинаСпецоперация

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