Генсек НАТО признал неспособность F-16 кардинально изменить ход конфликта

Поставки истребителей F-16 Украине не смогут принципиально сказаться на ходе боевых действий, признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Такую точку зрения он высказал в интервью, появившемся на YouTube-канале «Bild на русском».

По его словам, предстоящая передача Киеву союзниками по Североатлантическому альянсу этих боевых самолетов F-16, обучение лётчиков имеют немаловажное значение в плане поддержки Украины. Однако одна система не может изменить ситуацию на театре боевых действий.