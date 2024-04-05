Генсек НАТО признал неспособность F-16 кардинально изменить ход конфликта

Поставки истребителей F-16 Украине не смогут принципиально сказаться на ходе боевых действий, признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Такую точку зрения он высказал в интервью, появившемся на YouTube-канале «Bild на русском».

По его словам, предстоящая передача Киеву союзниками по Североатлантическому альянсу этих боевых самолетов F-16, обучение лётчиков имеют немаловажное значение в плане поддержки Украины. Однако одна система не может изменить ситуацию на театре боевых действий.

В Нидерландах сообщили, когда поставят Украине истребители F-16

«Это не серебряная пуля, которая может изменить всё. Однако F-16 важны», — цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН» главу альянса.

В марте украинский министр обороны Рустем Умеров раскрыл некоторые детали обсуждения возможных поставок F-16. Переговоры идут с США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и некоторыми другими государствами. Одновременно за границей идёт подготовка пилотов ВВС Украины.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: nato.int
ТЕГИ:УкраинаИстребителиНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры