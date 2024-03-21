В Нидерландах сообщили, когда поставят Украине истребители F-16
Власти Нидерландов предоставят Киеву истребители F-16 во второй половине 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой на главу Минобороны Кайса Оллонгрен.
Дания, Нидерланды и США планируют поставить первый из десятков истребителей предстоящим летом после запуска программы подготовки пилотов и безвозмездного предоставления F-16. Первыми Киев получит датские самолеты, позднее за ними прибудут голландские самолеты.
Кроме того, Нидерланды предоставят Украине 150 миллионов евро на финансирование управляемых ракет «воздух-земля», которые могут быть запущены с F-16, и 200 миллионов евро на современные разведывательные беспилотники.
Ранее Соединенные Штаты заявили, что Украина получит американские истребители F-16 уже в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru