Российская армия уничтожила в ДНР иностранное оружие и технику для ВСУ

Отмечается, что ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное.

«Кроме того, уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики», — добавил Конашенков.

Также российская авиация нанесла удары по пункту управления, радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Лисичанска, 63 районам сосредоточения живой силы и техники противника.

