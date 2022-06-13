Российская армия уничтожила в ДНР иностранное оружие и технику для ВСУ
Российские военные уничтожили в Донецкой народной республике большое количество вооружения и военной техники, доставленных для украинских силовиков из-за рубежа, в том числе из США и Европы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Отмечается, что ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное.
«Кроме того, уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики», — добавил Конашенков.
Также российская авиация нанесла удары по пункту управления, радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Лисичанска, 63 районам сосредоточения живой силы и техники противника.
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