Генсек Amnesty International поддержала доклад о преступлениях ВСУ

Генсек правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар поддержала доклад о преступлениях украинских войск против мирных граждан. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на ее письмо.

В нем говорится, что выводы, сделанные правозащитниками организации, «основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований».