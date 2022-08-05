Генсек Amnesty International поддержала доклад о преступлениях ВСУ

Генсек правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар поддержала доклад о преступлениях украинских войск против мирных граждан. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на ее письмо.

В нем говорится, что выводы, сделанные правозащитниками организации, «основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований».

Amnesty International обвинила Варшаву и Минск в насилии над беженцами

Доклад Amnesty International был опубликован в четверг, 4 августа, в нем утверждается, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале осудил этот доклад. По его мнению, таким образом правозащитники «амнистируют» Россию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПреступленияПравозащитникиУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры