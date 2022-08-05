Генсек Amnesty International поддержала доклад о преступлениях ВСУ
Генсек правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар поддержала доклад о преступлениях украинских войск против мирных граждан. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на ее письмо.
В нем говорится, что выводы, сделанные правозащитниками организации, «основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований».
Доклад Amnesty International был опубликован в четверг, 4 августа, в нем утверждается, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале осудил этот доклад. По его мнению, таким образом правозащитники «амнистируют» Россию.
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