Amnesty International обвинила Варшаву и Минск в насилии над беженцами
Международная правозащитная организация Amnesty International собрала факты жесткого обращения с беженцами со стороны как польских, так и белорусских силовиков на границе. Для этого было опрошено более 70 мигрантов, передает «Интерфакс».
В частности, как утверждают в AI, белорусские пограничники избивали беженцев, угрожали натравить на них сторожевых собак. Также сообщается о нарушениях со стороны польских коллег. Обе стороны заставляли мигрантов несколько раз пересекать границу в опасных условиях, в том числе переходить реку с быстрым течением, отмечается в докладе.
По оценке правозащитников, по сути, беззащитные беженцы стали «пешками в отвратительной игре, затеянной противоборствующими силами». Такую формулировку озвучила исследовательница Amnesty International по вопросам беженцев и прав мигрантов.
Опрошенные мигранты говорят, что с июля по ноябрь текущего года их обманом заманили в Белоруссию обещаниями, что они смогут без проблем пересечь границу с Евросоюзом. В исследовании также говорится о насилии в отношении беженцев в странах ЕС, куда они проникали, а также о неспособности властей участников Евросоюза остановить злоупотребления.
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