Amnesty International обвинила Варшаву и Минск в насилии над беженцами

Международная правозащитная организация Amnesty International собрала факты жесткого обращения с беженцами со стороны как польских, так и белорусских силовиков на границе. Для этого было опрошено более 70 мигрантов, передает «Интерфакс».

В частности, как утверждают в AI, белорусские пограничники избивали беженцев, угрожали натравить на них сторожевых собак. Также сообщается о нарушениях со стороны польских коллег. Обе стороны заставляли мигрантов несколько раз пересекать границу в опасных условиях, в том числе переходить реку с быстрым течением, отмечается в докладе.

По оценке правозащитников, по сути, беззащитные беженцы стали «пешками в отвратительной игре, затеянной противоборствующими силами». Такую формулировку озвучила исследовательница Amnesty International по вопросам беженцев и прав мигрантов.

Опрошенные мигранты говорят, что с июля по ноябрь текущего года их обманом заманили в Белоруссию обещаниями, что они смогут без проблем пересечь границу с Евросоюзом. В исследовании также говорится о насилии в отношении беженцев в странах ЕС, куда они проникали, а также о неспособности властей участников Евросоюза остановить злоупотребления.

