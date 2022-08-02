Верховный суд России признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией

Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией, сообщает ТАСС.

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Фото: supcourt.ru
ТЕГИ:ТеррористыСпецоперацияВерховный Суд РФУкраинаНационалисты
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