Генпрокуратура Украины: Разрушен терминал аэропорта Запорожья

Разрушен терминал аэропорта подконтрольного ВСУ Запорожья, сообщила в Telegram Генпрокуратура Украины.

В Запорожье российские войска повредили объект инфраструктуры

Отмечается, что 25 мая ВС РФ нанесли удар по зданию. «Вследствие попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта», — следует из сообщения.

Ранее стало известно, что украинские подразделения отступают в Запорожской области по нескольким направлениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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