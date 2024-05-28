Генпрокуратура Украины: Разрушен терминал аэропорта Запорожья
28 мая 202403:30
Разрушен терминал аэропорта подконтрольного ВСУ Запорожья, сообщила в Telegram Генпрокуратура Украины.
Отмечается, что 25 мая ВС РФ нанесли удар по зданию. «Вследствие попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта», — следует из сообщения.
Ранее стало известно, что украинские подразделения отступают в Запорожской области по нескольким направлениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru