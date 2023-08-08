ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области
За последние дни под контроль российских сил перешло пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом в эфире Первого канала заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, освобождение пяти населенных пунктов за последние дни является «серьезным показателем».
Продвижение российских сил он оценил как «достаточно активное». Ганчев констатировал, что ВСУ отходят под напором ВС РФ.
Британская газета The Guardian накануне сообщила, что российская армия начала наступление в Харьковской области. Издание отметило, что РФ получила возможность действовать на этом направлении активнее, когда ВСУ переключили внимание на южный фронт, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области
- ЦБ заявил о попытках манипулирования рынком акций через Telegram-каналы
- Натали Портман разводится с мужем после 11 лет брака
- Путин подписал указ о расчетах в рублях за поставки сельхозпродукции
- Евросоюз отказался давать Украине гарантии безопасности
- Джоан Роулинг покинула список самых издаваемых в России авторов
- NASA: 23 августа к Земле приблизится потенциально опасный астероид
- Минобороны показало кадры уничтожения САУ ВСУ беспилотником «Ланцет»
- ЦБ: Россияне в июле продали иностранной валюты на 44,4 млрд рублей
- Минкульт не получал заявки на прокат в РФ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru