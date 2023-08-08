ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

По его словам, освобождение пяти населенных пунктов за последние дни является «серьезным показателем».

Продвижение российских сил он оценил как «достаточно активное». Ганчев констатировал, что ВСУ отходят под напором ВС РФ.

Британская газета The Guardian накануне сообщила, что российская армия начала наступление в Харьковской области. Издание отметило, что РФ получила возможность действовать на этом направлении активнее, когда ВСУ переключили внимание на южный фронт, передает «Радиоточка НСН».

