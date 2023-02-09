«Пусть сдаётся полякам!»: Кадырова возмутил комментарий генерала Соболева о Третьей мировой

Генералы, которые опасаются Третьей мировой войны, призывая не реагировать на действия поляков, подрывают авторитет российской армии и всего государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Вторжение на территорию Польши фактически будет означать начало Третьей мировой, Россия к этому не готова, сказал ранее НСН член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. При этом он подтвердил, что основной поток вооружения на Украину идет именно через Польшу.

«Тот самый генерал Соболев, который с тёплого места ратовал против бород в окопах, комментируя моё мнение о необходимости борьбы с сатанизмом на территории Польши и всей Европы, заявил об опасности начала Третьей мировой при таком сценарии», - сказал Кадыров.