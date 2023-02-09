«Пусть сдаётся полякам!»: Кадырова возмутил комментарий генерала Соболева о Третьей мировой

Генералы, которые опасаются Третьей мировой войны, призывая не реагировать на действия поляков, подрывают авторитет российской армии и всего государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Вторжение на территорию Польши фактически будет означать начало Третьей мировой, Россия к этому не готова, сказал ранее НСН член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. При этом он подтвердил, что основной поток вооружения на Украину идет именно через Польшу.

«Тот самый генерал Соболев, который с тёплого места ратовал против бород в окопах, комментируя моё мнение о необходимости борьбы с сатанизмом на территории Польши и всей Европы, заявил об опасности начала Третьей мировой при таком сценарии», - сказал Кадыров.

Генерал Соболев исключил продолжение спецоперации на территории Польши

Позицию генерала он сравнил с позой страуса. Кадыров напомнил, что десятки стран, входящие в НАТО и ЕС, предоставляют киевскому режиму снаряды, ракеты, которые падают на голову мирных жителей российских городов.

«Я не понимаю: мы должны бояться Третьей мировой или должны защищать интересы российского народа?», - задался вопросом Кадыров.

Кадыров предложил Соболеву и всем, кто боится и «готовится проиграть войну», заранее сдаться полякам, а не вести проевропейские разговоры.

Ранее глава Чечни поинтересовался, что будет, если после успешного окончания спецоперации на Украине, начнется процесс демилитаризации Польши. Так он отреагировал на заявление главы Бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчина Пшидача, который заявил, что Варшава запросит у Вашингтона больше оружия после визита президента США Джо Байдена.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаРамзан КадыровГосдума
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