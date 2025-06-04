Генерал Липовой счел бессмысленным новый раунд переговоров в Стамбуле

Третий раунд переговоров в Стамбуле не имеет перспектив и не приведет к реальному прогрессу, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

По его оценке, предыдущие встречи лишь продемонстрировали бессмысленность процесса и лишь способствуют затягиванию конфликта.

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Он отметил, что формат диалога все больше превращается в политическое шоу, в котором, по его мнению, украинская делегация играет несерьезную роль, выдвигает заведомо неприемлемые условия и регулярно срывает договоренности.

Единственным результатом переговоров, как напомнил Липовой, стала договоренность об обмене пленными, однако остальная часть переговорного процесса, как он утверждает, находится под контролем Запада и направлена на срыв мирных инициатив со стороны России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Рюмин
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