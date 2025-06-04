Генерал Липовой счел бессмысленным новый раунд переговоров в Стамбуле

Третий раунд переговоров в Стамбуле не имеет перспектив и не приведет к реальному прогрессу, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

По его оценке, предыдущие встречи лишь продемонстрировали бессмысленность процесса и лишь способствуют затягиванию конфликта.