Эрдоган выразил готовность принять Путина, Трампа и Зеленского на переговорах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры с участием президентов США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.
По словам главы турецкой дипломатии, идея о проведении такой встречи обсуждалась с Эрдоганом, и турецкий лидер немедленно выразил согласие, подчеркнув, что готов выступить посредником ради установления мира. Фидан отметил, что в настоящее время ни один другой мировой лидер не располагает сопоставимым доверием со стороны всех участников потенциальных переговоров.
Накануне в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Как сообщил руководитель российской стороны Владимир Мединский, стороны договорились о масштабном обмене пленными — в том числе тяжелоранеными, больными и лицами младше 25 лет. Общее число подлежащих обмену составляет не менее 1000 человек.
Также была достигнута договоренность о временном прекращении огня на ряде участков фронта для эвакуации тел погибших, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили запретить иноагентам учреждать СМИ и издательства
- Эрдоган выразил готовность принять Путина, Трампа и Зеленского на переговорах
- Белый дом: Трамп сохраняет возможность санкций против России
- Дюжаррик: ООН скорбит в связи с гибелью гражданских в конфликте России и Украины
- Маск назвал новый бюджетный проект Трампа «мерзостью» и раскритиковал Конгресс
- Фидан: Россия и Украина договорились о новом раунде переговоров
- Фидан отметил нацеленность России и Украины на прогресс в переговорах
- Россияне чаще всего идут к психологу из-за проблем с самооценкой и уверенностью
- Россияне стали чаще выбирать сафари-туры по Африке
- Белый дом: Украина не предупреждала Трампа об атаках на российские объекты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru