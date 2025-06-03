Эрдоган выразил готовность принять Путина, Трампа и Зеленского на переговорах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры с участием президентов США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

По словам главы турецкой дипломатии, идея о проведении такой встречи обсуждалась с Эрдоганом, и турецкий лидер немедленно выразил согласие, подчеркнув, что готов выступить посредником ради установления мира. Фидан отметил, что в настоящее время ни один другой мировой лидер не располагает сопоставимым доверием со стороны всех участников потенциальных переговоров.