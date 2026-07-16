СК возбудил дело по факту убийства главного инженера ЗАЭС и его водителя
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева и его водителя Дмитрия Филиппова при атаке ВСУ. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее Яковлев погиб в результате удара Киева по легковому автомобилю, также скончался его водитель и пострадал один работник ЗАЭС. Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об ударе беспилотника вблизи станции и гибели сотрудников, пишет RT.
Как отметила Петренко, Следком завел дело о теракте в связи с атакой БПЛА ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области. Правоохранители устанавливают конкретных представителей киевского режима, причастных к преступлению.
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