Генерал Болдырев заявил, что буферная зона не остановит дроны ВСУ
Остановить запуск дронов поможет только сплошная система ПВО, заявил НСН генерал армии Владимир Болдырев. А депутат Юрий Швыткин связал атаку ВСУ со срывом переговоров.
Буферная зона будет создана против артиллерии и РСЗО, атаки беспилотников ВСУ она не остановит, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.
Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Россией 296 беспилотников, сообщило Минобороны. Дроны сбили над 14 регионами, в том числе над Московским. Кроме того, беспилотники были перехвачены в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Болдырев отметил, что остановить запуск дронов поможет только сплошная система ПВО.
«Остановить запуск дронов сложно, для этого нужно создавать сплошную систему ПВО на всех рубежах и высотах. В будущем это будет сделано, но это не сразу. Война дронов получила мгновенный рывок и развитие, еще много предстоит в плане усовершенствования. Дронов слишком много, нужно больше систем ПВО и РЭБ. Буферная зона будет создана, прежде всего, против артиллерии, против РСЗО. Но беспилотники, которые могут летать на 1000 километров, буферная зона не остановит», - отметил он.
Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что буферная зона поможет защитить приграничные регионы.
«Предпринимаются меры со стороны наших Вооруженных сил, Генштаба для обеспечения безопасности. Беспилотники сбивают, другого рецепта нет. Конечно, важна работа разведки для получения информации о том, кто и откуда запускает беспилотники. Выпуск наших БПЛА в разы больше, чем противника. Наступательные действия наших сил говорят о том, что у противника агония из-за неуспеха на фронте. Для меня очевидно, что это попытка сорвать переговоры. Или попытка провести переговоры якобы с какой-то позиции силы. Украина хочет посеять страх, что, конечно, не получится. В любом случае буферная зона в этом смысле сыграет позитивную роль, особенно для приграничных регионов», - добавил собеседник НСН.
Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на регионы РФ «диссонируют с устремлением к мирному процессу». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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