Песков: Путин дал понять, что «хулиганить беспилотниками» в РФ нельзя

Президент РФ Владимир Путин чётко дал понять, что на любую попытку атаковать РФ будет дан ответ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он указал, что никто не может просто так «хулиганить беспилотниками» в России.

«Наш президент чётко дал понять... Будете хулиганить - будете получать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что атаки ВСУ на регионы РФ не способствуют продвижению мирного урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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