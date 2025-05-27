Песков: Путин дал понять, что «хулиганить беспилотниками» в РФ нельзя

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он указал, что никто не может просто так «хулиганить беспилотниками» в России.

«Наш президент чётко дал понять... Будете хулиганить - будете получать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что атаки ВСУ на регионы РФ не способствуют продвижению мирного урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».