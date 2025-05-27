Песков: Путин дал понять, что «хулиганить беспилотниками» в РФ нельзя
27 мая 202517:53
Президент РФ Владимир Путин чётко дал понять, что на любую попытку атаковать РФ будет дан ответ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он указал, что никто не может просто так «хулиганить беспилотниками» в России.
«Наш президент чётко дал понять... Будете хулиганить - будете получать», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что атаки ВСУ на регионы РФ не способствуют продвижению мирного урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru