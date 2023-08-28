Генерал Бижев: Российские системы РЭБ и ПВО отработали уничтожение F-16
Айтеч Бижев в эфире НСН заявил, что на поле боя ничего не изменится, так как российские силы готовы сбивать американские истребители, а Су-27 не уступают F-16.
Российские военные отработали уничтожение истребителей F-16, системы РЭБ и ПВО готовы, проблем не будет, заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские летчики могут впервые использовать обещанные Западом истребители F-16 весной 2024 года. В то же время Резников заявил о необходимости подготовить инфраструктуру для самолетов, обучение пилотов уже началось. Бижев считает, что эти поставки ничего не изменят на поле боя.
«Системы ПВО у нас создаются с учетом перспективных средств нападения на 10-15 лет вперед. Никаких проблем для ПВО не будет. Поэтому ничего на поле боя не изменится. Проблем сбивать F-16 нет. Мы на полигонах уже аналоги эти отрабатывали, способы и методы ведения боевых действий F-16 мы знаем прекрасно, радиоэлектронное оборудование мы знаем прекрасно. Знаем, какие средства РЭБ на них могут влиять, знаем сильные и слабые стороны. Летчики это изучают уже на этапах обучения в военных вузах. На тренажерах это все проигрывается, алгоритмы есть. Для летчиков наших и зенитных ракетных комплексов никаких проблем не будет», - объяснил он.
Собеседник НСН также подчеркнул, что Су-27 не уступают американским F-16, а на Украину истребители придут не новыми, а после ремонта.
«Американцы, когда у нас еще были нормальные отношения, отказывались проводить на выставках воздушный бой с нами. F-16 – хороший самолет, но Cу-27 не хуже. У нас за это время уже самолеты нового поколения появились. Киеву дадут самолет с истекшим ресурсом уже, после ремонта, новый самолет им никто не даст», - заключил Бижев.
Центральное телеграфное агентство КНДР сообщает, что поставки Украине истребителей F-16 странами Запада под давлением США затянут конфликт и ввергнут Европу в «пропасть ядерной войны», сообщает «Радиоточка НСН».
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