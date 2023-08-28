Генерал Бижев: Российские системы РЭБ и ПВО отработали уничтожение F-16

Российские военные отработали уничтожение истребителей F-16, системы РЭБ и ПВО готовы, проблем не будет, заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские летчики могут впервые использовать обещанные Западом истребители F-16 весной 2024 года. В то же время Резников заявил о необходимости подготовить инфраструктуру для самолетов, обучение пилотов уже началось. Бижев считает, что эти поставки ничего не изменят на поле боя.