Гендиректор ЮНЕСКО прибыла с визитом в Киев

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле прибыла с визитом на Украину. Об этом заявила замглавы МИД страны, председатель национальной комиссии по делам организации Эмине Джапарова.

СМИ: Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с «неожиданным» визитом

«Я рада поприветствовать в Киеве Одри Азуле», — написала замминистра в соцсетях.

По словам Джапаровой, визит главы ЮНЕСКО — знак поддержки усилий Киева по «защите и восстановлению» культуры, науки и образования, молодежи, спорта, медиа.

В понедельник в Киев с необъявленным визитом прибыл вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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