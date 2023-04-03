Гендиректор ЮНЕСКО прибыла с визитом в Киев
3 апреля 202310:31
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле прибыла с визитом на Украину. Об этом заявила замглавы МИД страны, председатель национальной комиссии по делам организации Эмине Джапарова.
«Я рада поприветствовать в Киеве Одри Азуле», — написала замминистра в соцсетях.
По словам Джапаровой, визит главы ЮНЕСКО — знак поддержки усилий Киева по «защите и восстановлению» культуры, науки и образования, молодежи, спорта, медиа.
В понедельник в Киев с необъявленным визитом прибыл вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru