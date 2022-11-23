Глава МАГАТЭ обсудил с Росатомом в Стамбуле зону безопасности у ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провел сегодня переговоры в Стамбуле с делегацией Росатома. Стороны обсудили формирование зоны безопасности вокруг Запорожской Атомной электростанции, говорится в официальном заявлении МАГАТЭ.

Делегацию российской госкорпорации возглавлял её гендиректор Алексей Лихачёв. Затрагивались также оперативные аспекты, связанные с безопасностью на Запорожской АЭС, которую контролирует Россия.

Накануне в Кремле выразили сожаление, что агентство отказывается назвать инициаторов обстрелов ЗАЭС, ссылаясь на то, что не имеет на это полномочий.