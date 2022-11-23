Глава МАГАТЭ обсудил с Росатомом в Стамбуле зону безопасности у ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провел сегодня переговоры в Стамбуле с делегацией Росатома. Стороны обсудили формирование зоны безопасности вокруг Запорожской Атомной электростанции, говорится в официальном заявлении МАГАТЭ.
Делегацию российской госкорпорации возглавлял её гендиректор Алексей Лихачёв. Затрагивались также оперативные аспекты, связанные с безопасностью на Запорожской АЭС, которую контролирует Россия.
Накануне в Кремле выразили сожаление, что агентство отказывается назвать инициаторов обстрелов ЗАЭС, ссылаясь на то, что не имеет на это полномочий.
При этом, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, хорошо, что МАГАТЭ подтверждает угрозу, которую представляют для станции обстрелы.
Как подчеркнул Песков, при дискуссии на тему создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС необходимо требовать от Киева прекращения обстрелов её территории, а также отвода тяжелого вооружения.
Ранее эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в случае удара Украины по ядерному объекту зараженными окажутся тысячи квадратных километров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru