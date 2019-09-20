Газовый тупик: Переговоры России и Украины о транзите завершились ничем

Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе пришли к общему мнению, что с 2020 года транзит газа может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря. Москва при этом сомневается в реалистичности сроков и предлагает «план Б». Он подразумевает продление предыдущего контракта «на короткий срок», однако Украина и Еврокомиссия считают это невозможным.

Как отмечают эксперты, первый вариант будет благоприятным для «Газпрома», потому что позволит забронировать мощности на объемы и сроки, нужные компании, когда Украина и ЕС выступают за длинный контракт и большие объемы.

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook в том, что не удалось договориться, обвиняет Москву.

«Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли — российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит»

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН винит Киев в нежелании договариваться.

«В целом, позиция украинского руководства мало чем отличается от того, что мы видели пять лет при Порошенко. Такое впечатление, что больной с температурой в 40 градусов идет в аптеку и диктует условия, на которых он согласен покупать лекарства», - отметил политолог.