Газовый тупик: Переговоры России и Украины о транзите завершились ничем
Эксперты НСН оценили прошедшие в Брюсселе переговоры по газу и сошлись во мнении, что Украине, чтобы не замерзнуть зимой, нужно умерить амбиции.
Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе пришли к общему мнению, что с 2020 года транзит газа может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря. Москва при этом сомневается в реалистичности сроков и предлагает «план Б». Он подразумевает продление предыдущего контракта «на короткий срок», однако Украина и Еврокомиссия считают это невозможным.
Как отмечают эксперты, первый вариант будет благоприятным для «Газпрома», потому что позволит забронировать мощности на объемы и сроки, нужные компании, когда Украина и ЕС выступают за длинный контракт и большие объемы.
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook в том, что не удалось договориться, обвиняет Москву.
«Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли — российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит»
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН винит Киев в нежелании договариваться.
«В целом, позиция украинского руководства мало чем отличается от того, что мы видели пять лет при Порошенко. Такое впечатление, что больной с температурой в 40 градусов идет в аптеку и диктует условия, на которых он согласен покупать лекарства», - отметил политолог.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва готова доказать Киеву эффективность и экономическую целесообразность прямого контракта на поставки российского газа. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, если Украина согласится на прямое соглашение, это поможет снизить цены на газ для потребителей на четверть.
Похожую точку зрения высказал в беседе с НСН и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если рационально смотреть на все это, Украине нужен этот транзит. И сейчас европейцы начинают активно давить на Украину. Мы видели, как Зеленский съездил во Францию, в Германию, и там говорил с Меркель, и Макроном, и я думаю, что его убедили в том, что надо нормально сотрудничать. Будем надеяться, что после выборов в Раду, в Киеве сменится правительство и придут более здравомыслящие люди, которые будут настроены на нормальное сотрудничество. Пока никто гарантий ни нового контракта, ни срыва не дает. Я думаю, что сейчас шансы 50/50», — резюмировал Игорь Юшков.
Новые консультации назначены на конец октября.
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