Президент Ирана заявил, что Израиль пытался совершить на него покушение
7 июля 202515:47
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что власти Израиля пытались совершить на него покушение.
По его словам, около полутора недель назад израильские власти пытались нанести удар по району, где проходило совещание с его участием.
«Они пытались, но потерпели неудачу», - указал Пезешкиан, добавив, что Вашингтон не был причастен к действиям Израиля.
Ранее Такер Карлсон заявил, что Украина может быть причастна к попытками покушения на президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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