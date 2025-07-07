Президент Ирана заявил, что Израиль пытался совершить на него покушение

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что власти Израиля пытались совершить на него покушение.

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По его словам, около полутора недель назад израильские власти пытались нанести удар по району, где проходило совещание с его участием.

«Они пытались, но потерпели неудачу», - указал Пезешкиан, добавив, что Вашингтон не был причастен к действиям Израиля.

Ранее Такер Карлсон заявил, что Украина может быть причастна к попытками покушения на президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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