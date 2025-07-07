Путин повысил штрафы за несообщение в военкомат о переезде

В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, речь идёт о несообщение в установленном порядке в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учёт, сведений о переезде, не подтвержденных регистрацией на новом месте пребыввния.

Также штраф от 10 до 20 тысяч рублей будет назначен в случае неявки в военкомат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.

Ранее юрист по военному праву Иван Самарин заявил «Радиоточке НСН», что штраф за неинформирование военкомата о смене места пребывания не стоит повышать, так как сами учреждения не создают гражданам необходимые условия для соблюдения законов.

