СМИ: Бывший глава Минтранса РФ Старовойт покончил жизнь самоубийством

Бывший глава Минтранса РФ Роман Старовойт покончил жизнь самоубийством. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия».

Министра транспорта Старовойта освободили от должности

Собеседник издания утверждает, что тело экс-министра было найдено в Одинцово.

Как пишет Telegram-канал Mash, Старовойт мог решиться на самоубийство из-за возможного возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил «Радиоточке НСН», что отставка Старовойта скорее всего, связана с его деятельностью на посту губернатора Курской области.

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ФОТО: РИА Новости
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