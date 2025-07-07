СМИ: Бывший глава Минтранса РФ Старовойт покончил жизнь самоубийством
7 июля 202515:54
Бывший глава Минтранса РФ Роман Старовойт покончил жизнь самоубийством. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия».
Собеседник издания утверждает, что тело экс-министра было найдено в Одинцово.
Как пишет Telegram-канал Mash, Старовойт мог решиться на самоубийство из-за возможного возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее политолог Евгений Минченко заявил «Радиоточке НСН», что отставка Старовойта скорее всего, связана с его деятельностью на посту губернатора Курской области.
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