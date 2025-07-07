СМИ: Бывший глава Минтранса РФ Старовойт покончил жизнь самоубийством

Собеседник издания утверждает, что тело экс-министра было найдено в Одинцово.

Как пишет Telegram-канал Mash, Старовойт мог решиться на самоубийство из-за возможного возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил «Радиоточке НСН», что отставка Старовойта скорее всего, связана с его деятельностью на посту губернатора Курской области.

