Число жертв наводнений в Техасе выросло до 82 человек

Отмечается, что больше всего погибших в округе Керр, где стихия унесла жизни 68 человек. Среди них дети из летнего лагера для девочек «Мистик». При этом продолжаются поиски 10 детей и одного вожатого.

По информации CNN, в штате продолжаются поисково-спасательные и восстановительные работы, поэтому число жертв продолжит расти.

Ранее в результате наводнений и оползней на востоке Демократической Республики Конго погибли 203 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

