Число жертв наводнений в Техасе выросло до 82 человек
Число жертв наводнений в Техасе выросло до 82 человек. Об этом сообщает телеканал CNN, который уточнил, что в числе погибших 28 детей.
Отмечается, что больше всего погибших в округе Керр, где стихия унесла жизни 68 человек. Среди них дети из летнего лагера для девочек «Мистик». При этом продолжаются поиски 10 детей и одного вожатого.
По информации CNN, в штате продолжаются поисково-спасательные и восстановительные работы, поэтому число жертв продолжит расти.
Ранее в результате наводнений и оползней на востоке Демократической Республики Конго погибли 203 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Бывший глава Минтранса РФ Старовойт покончил жизнь самоубийством
- Президент Ирана заявил, что Израиль пытался совершить на него покушение
- Число жертв наводнений в Техасе выросло до 82 человек
- В Госдуме исключили перенос места переговоров из-за поставок турецких дронов Киеву
- Следком назвал предварительную причину смерти участников трейла в Хибинах
- Лучшим винным курортом мира признали «Абрау-Дюрсо»
- Взрыв газа произошёл в жилом доме в Саратовской области
- Большинство россиян высказались против налога на тунеядство
- СМИ: В Мурманской области задержали организатора трейл-забега «Хибины»
- В Кремле поздравили Зюганова с переизбранием на должность главы КПРФ