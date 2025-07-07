Число жертв наводнений в Техасе выросло до 82 человек

Число жертв наводнений в Техасе выросло до 82 человек. Об этом сообщает телеканал CNN, который уточнил, что в числе погибших 28 детей.

В Санкт-Петербурге от последствий непогоды пострадали пять человек

Отмечается, что больше всего погибших в округе Керр, где стихия унесла жизни 68 человек. Среди них дети из летнего лагера для девочек «Мистик». При этом продолжаются поиски 10 детей и одного вожатого.

По информации CNN, в штате продолжаются поисково-спасательные и восстановительные работы, поэтому число жертв продолжит расти.

Ранее в результате наводнений и оползней на востоке Демократической Республики Конго погибли 203 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com
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