Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска

Жителей Купянска насильно вывозят из города, при этом их дома отдают Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в разговоре с РИА Новости.

Марочко: ВСУ сосредоточились на Купянском направлении для сдерживания ВС России

Он отметил, что Киев вывозит людей под лозунгом якобы спасательной операции.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости сообщил, что украинских мобилизованных без специальной подготовки массово свозят в Купянск Харьковской области, там их расселяют по гражданским объектам и домам мирных граждан. По его словам, туда свезли уже порядка 700 мобилизованных, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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