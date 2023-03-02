Ганчев заявил, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска
Жителей Купянска насильно вывозят из города, при этом их дома отдают Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что Киев вывозит людей под лозунгом якобы спасательной операции.
Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости сообщил, что украинских мобилизованных без специальной подготовки массово свозят в Купянск Харьковской области, там их расселяют по гражданским объектам и домам мирных граждан. По его словам, туда свезли уже порядка 700 мобилизованных, сообщает НСН.
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