Ганчев: ВС РФ осталось пройти несколько километров до Купянска
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев Live» сообщил об успешном продвижении российских сил к Купянску.
По его словам, подразделения ВС РФ находятся в нескольких километрах от Купянска. Попытки украинской контратаковать оказались безуспешными, констатировал он.
«Я уверен, что в ближайшее время выровняется линия фронта для масштабного наступления на Харьков», - подчеркнул Ганчев.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что украинская армия может потерять Купянск по вине президента Владимира Зеленского, передает «Радиоточка НСН».
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