По его словам, подразделения ВС РФ находятся в нескольких километрах от Купянска. Попытки украинской контратаковать оказались безуспешными, констатировал он.

«Я уверен, что в ближайшее время выровняется линия фронта для масштабного наступления на Харьков», - подчеркнул Ганчев.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что украинская армия может потерять Купянск по вине президента Владимира Зеленского, передает «Радиоточка НСН».

