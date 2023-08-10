Ганчев: ВС РФ осталось пройти несколько километров до Купянска

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев Live» сообщил об успешном продвижении российских сил к Купянску.

В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию

По его словам, подразделения ВС РФ находятся в нескольких километрах от Купянска. Попытки украинской контратаковать оказались безуспешными, констатировал он.

«Я уверен, что в ближайшее время выровняется линия фронта для масштабного наступления на Харьков», - подчеркнул Ганчев.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что украинская армия может потерять Купянск по вине президента Владимира Зеленского, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:НаступлениеХарьковРоссийская Армия

Горячие новости

Все новости

партнеры