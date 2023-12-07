Гагин: ВСУ применяют химические боеприпасы на артемовском направлении
7 декабря 202312:01
Украинская армия снова стала применять химические боеприпасы на артемовском направлении, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, применение химоружия заметили под Клещеевкой.
Гагин напомнил, что аналогичное вооружение ВСУ ранее использовали около Волновахи, Мариуполя, Угледара и Горловки.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что объемы обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 недостаточны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru