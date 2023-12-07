Гагин: ВСУ применяют химические боеприпасы на артемовском направлении

Украинская армия снова стала применять химические боеприпасы на артемовском направлении, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

Минобороны России: Российские войска пресекли высадку ВСУ на левый берег Днепра

По его словам, применение химоружия заметили под Клещеевкой.

Гагин напомнил, что аналогичное вооружение ВСУ ранее использовали около Волновахи, Мариуполя, Угледара и Горловки.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что объемы обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 недостаточны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Химическое ОружиеСпецоперацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры