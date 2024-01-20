Гагин: ВС РФ прорвали оборону украинских сил на ряде участков под Донецком

Российские военные прорвали оборону ВСУ на ряде участков под Донецком, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин ТАСС.

Минобороны РФ: над Московской и Ленинградской областями перехватили два дрона

По его словам, штурмовики России зачистили несколько мощных укрепленных районов украинских войск.

Гагин отметил, что во время операций украинская сторона потеряла десятки человек убитыми и ранеными.

Утром 19 января над Брянской областью сбили дрон ВСУ, позже глава региона Александр Богомаз сообщил о еще двух уничтоженных БПЛА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперация

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