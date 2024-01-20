Гагин: ВС РФ прорвали оборону украинских сил на ряде участков под Донецком

В РФ за 2023 год выдано 7 млн ипотечных кредитов, из них почти 2,5 млн - по льготным программам

По данным опроса для многих граждан РФ важно сохранять семейные традиции

Число погибших в секторе Газа в результате ударов израильских военных приближается к отметке в 25 тысяч

Режиссер Алексей Герман-младший назвал фильм «Воздух» самым трудным в своей карьере

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open-2024