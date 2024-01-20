Гагин: ВС РФ прорвали оборону украинских сил на ряде участков под Донецком
20 января 202414:56
Российские военные прорвали оборону ВСУ на ряде участков под Донецком, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин ТАСС.
По его словам, штурмовики России зачистили несколько мощных укрепленных районов украинских войск.
Гагин отметил, что во время операций украинская сторона потеряла десятки человек убитыми и ранеными.
Утром 19 января над Брянской областью сбили дрон ВСУ, позже глава региона Александр Богомаз сообщил о еще двух уничтоженных БПЛА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru