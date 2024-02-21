Гагин сообщил о большом количестве брошенных в Авдеевке украинских боевиков
При зачистке освобожденной от Вооруженных сил Украины Авдеевки в ДНР военнослужащие России обнаружили множество боевиков, которых бросили при отступлении, сообщают «Известия» со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.
По его словам, боевиков бросили их командиры, чтобы не обременять себя этой ношей во время своего бегства. Некоторые остались на территории коксохимического комбината. Украинских военных находят как поодиночке, так и целыми подразделениями.
Гагин отметил, что пока рано оценивать ущерб, нанесенный городу со стороны украинской армии. Сначала нужно сделать Авдеевку безопасной, проведя ее разминирование.
Глава Донецкой республики Денис Пушилин заявил, что восстановление Авдеевки начнется после разминирования и полной зачистки города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru