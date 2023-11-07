Гагин назвал гибель Честякова сообщением Залужному от Зеленского
7 ноября 202306:21
Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что убийство помощника главкома Вооруженных сил Украины Геннадия Честякова является сообщением главнокомандующему от Владимира Зеленского. «Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке», — заявил он.
Гагин считает, что произошел раскол между Зеленским и Залужным, который стал новым полюсом силы, неудобным для властей.
Подарок, при открытии которого погиб Частяков, передал военный по фамилии Тимченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху: Из 10 тысяч погибших в Газе несколько тысяч приходятся на ХАМАС
- Гагин назвал гибель Честякова сообщением Залужному от Зеленского
- Развожаев: в Севастополе над морем сбили 5 БПЛА
- Госдеп: США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско
- Матвиенко прокомментировала выступление SHAMAN на выставке «Россия»
- Посол Антонов: попытки Вашингтона говорить с Россией с позиции силы обречены на провал
- Израиль пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку
- МИД: РФ завершила процедуру выхода из ДОВСЕ
- СМИ: Трамп доволен ходом судебного заседания по своему делу
- Овербукинг «Аэрофлота» стал причиной срыва джазового концерта в Тюмени
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru