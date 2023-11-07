Гагин назвал гибель Честякова сообщением Залужному от Зеленского

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что убийство помощника главкома Вооруженных сил Украины Геннадия Честякова является сообщением главнокомандующему от Владимира Зеленского. «Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке», — заявил он.

Помощник главкома ВСУ Залужного погиб в своем доме под Киевом

Гагин считает, что произошел раскол между Зеленским и Залужным, который стал новым полюсом силы, неудобным для властей.

Подарок, при открытии которого погиб Частяков, передал военный по фамилии Тимченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:УбийстваУкраинаВладимир Зеленский

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