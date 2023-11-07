Гагин назвал гибель Честякова сообщением Залужному от Зеленского

Гагин считает, что произошел раскол между Зеленским и Залужным, который стал новым полюсом силы, неудобным для властей.

Подарок, при открытии которого погиб Частяков, передал военный по фамилии Тимченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

